Afyonkarahisar'dan kısa kısa
- Güncelleme:
Afyonkarahisar'da havaya ateş açan şahıslar takip sonucu yakalandı.
Afyonkarahisar'da havaya ateş açan şahıslar takip sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler Mahallesi'nde bir otomobil içerisinde havaya ateş açıldığı yönünde aldıkları ihbar üzerine çalışma başlattı.
Aracın plakasının belirlenmesinin ardından motosikletli polis timleri, aracı Organize Sanayi Bölgesinde yakaladı.
Araç içinde yapılan aramada, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayda, M.K. ve M.Ö.Ç, gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ile mermiler ele geçirildi
Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ile 7 mermi ele geçirildi.
Gümüşkent mevkisinde devriye gezen motosikletli polis timleri sürücüsünün şüpheli hareketlerde bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile 7 mermi ele geçirildi.