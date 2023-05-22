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ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTA 20 RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Güncel Haberler

ADANA'da motorize yunus ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu hafif ticari araçta ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da motorize yunus ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu hafif ticari araçta ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri, şüpheli bir hafif ticari aracı durdurdu. Sürücü Murat Ö. ile Nebi A.'nın indirildiği araçta arama yapan ekipler, ruhsatsız 20 tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Adana Yüregir Seyhan Güncel Haberler

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