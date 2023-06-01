Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Şüphe üzerine durduran araç çalıntı çıktı

Şüphe üzerine durduran araç çalıntı çıktı

Güncel Haberler

Van'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç çalıntı çıkarken, içerisindeki 2 kişi ise gözaltına alındı.

Van'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç çalıntı çıkarken, içerisindeki 2 kişi ise gözaltına alındı.

Trafik jandarması ve asayiş timleri tarafından 65 FC 901 plakalı otomobilin seyir halinde iken zikzak çizerek ilerlemesi üzerine araç takibe aldı. Şeker Fabrikası Jandarma Kontrol Noktasında araç durdurulurken, uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu tespit edilen sürücü K.A. (17) ve yanındaki Y.E. ( 21) ise gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, çalındığı olduğu tespit edilen otomobil ise sahibine teslim edilmek üzere Yediemin Otoparkına alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Tragger Erciş Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title