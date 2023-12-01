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Süphan Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu oluştu

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- Süphan Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu oluştu Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'nın karlı zirvesinde ve etrafında şapka şeklinde mercek bulutu oluştu.

- Süphan Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu oluştu

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'nın karlı zirvesinde ve etrafında şapka şeklinde mercek bulutu oluştu.

Hafta başı aralıklı olarak kar yağışının etkisi altında olan Süphan Dağı'nda kar yağışı sonrası mercek bulutu oluştu. Dağın Adilcevaz tarafında oluşan ve Ahlat ilçesinden de görülen mercek bulutu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndan da uzun süre görülebilen bulut, görenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

Mezarlık ziyaretçilerinden Taner İşler, arkadaşlarıyla birlikte Selçuklu Mezarlığı'nı gezerken Süphan Dağı zirvesindeki mercek bulutlarının dikkatlerini çektiklerini söyledi. İşler, "Selçuklu Mezarlığı'nı geziyorduk. Son zamanlarda bu bölgelerde görülen mercek bulutunu gördük. Çok ilginç bir görüntü oluştu. Bugünde Süphan Dağı'nın etrafında bulunuyor. Biz hem gördük hem de fotoğrafını çektik, çok güzel bir görüntü. Herkesin görmesini tavsiye ederiz" dedi.

Mercek bulutu nedir, nasıl oluşur?

Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Eğer havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşır ve mercek şeklindeki bu bulutlar oluşur. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2 ile 5 bin metre arasındaki irtifada oluşur. Bulutu oluşturan hava hızlı hareket etse de mercek bulutları uzun süre aynı konumda kalıyormuş gibi görünebilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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