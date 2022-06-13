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Süphan Dağı eteğindeki Sütey Yaylası çiçeklerle renklendi

AA - Serdar Adıyaman - Güncel
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Süphan Dağı eteğinde yer alan Sütey Yaylası, rengarenk çiçeklerle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Süphan Dağı eteğinde yer alan Sütey Yaylası, rengarenk çiçeklerle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Ahlat ile Adilcevaz ilçeleri arasında bulunan 2 bin 150 rakımlı Sütey Yaylası'nda, baharla birlikte rengarenk çiçekler açtı.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan yayla, zirvesi yılın her döneminde karla kaplı olan Süphan Dağı ile bütünleşen manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Yaylaya gelen fotoğraf tutkunları, hem doğayla iç içe zaman geçirme imkanı buluyor hem de eşsiz manzarayı görüntülemeye çalışıyor.

Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman, yaylanın manzarasıyla insanları büyülediğini belirterek, "Çiçeklerin açması ve zengin flora sayesinde birçok canlıyı burada görebiliyoruz. Süphan Dağı'nda da hala kar var. Arkadaşlarımızla gelip buranın eşsiz görüntülerini fotoğraflayarak ölümsüzleştirmek istiyoruz." dedi.

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

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