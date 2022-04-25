'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu, banka hesapları bloke edildi (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu, banka hesapları bloke edildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
 - Güncelleme:
'Süperstar' Alev'in develerine el koyuldu, banka hesapları bloke edildi (2)

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBodrum'da kar payı vaadiyle birçok kişiden toplamda 80 milyon lira topladığı ileri sürülen firma sahibi 'Süperstar' lakaplı Alev Yücel ile babası Sinan Y., annesi Mesude Y., arkadaşı Gökhan G., Cahit G. ve eski çalışanı Deniz B.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bodrum'da kar payı vaadiyle birçok kişiden toplamda 80 milyon lira topladığı ileri sürülen firma sahibi 'Süperstar' lakaplı Alev Yücel ile babası Sinan Y., annesi Mesude Y., arkadaşı Gökhan G., Cahit G. ve eski çalışanı Deniz B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Alev Yücel tutuklanırken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), -


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bodrum, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title