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SuperFresh, 2024'te Türkiye'nin En Sevilen Dondurulmuş Gıda Markası Seçildi

SuperFresh, 2024'te Türkiye'nin En Sevilen Dondurulmuş Gıda Markası Seçildi
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SuperFresh, 'Türkiye'nin Lovemark'ları 2024' araştırmasında 'Dondurulmuş Gıda' kategorisinde Türkiye'nin en sevilen markası olarak ödül aldı. Törende, marka duyulan yakınlık ve tüketici ihtiyaçlarını karşılama açısından üstünlük gösterdi.

' Türkiye'nin Lovemark'ları 2024' araştırmasında, 'Dondurulmuş Gıda' kategorisinde Türkiye'nin en sevilen markası seçilen SuperFresh, Brand Week İstanbul kapsamında düzenlenen törende ödülünü aldı.

MediaCat dergisinin Ipsos iş birliğiyle bu yıl 17'ncisini düzenlediği ' Türkiye'nin Lovemark'ları' araştırmasının sonuçlarına göre marka, 'Dondurulmuş Gıda' kategorisinde 'Markaya duyulan yakınlık' ve 'tüketici ihtiyaçlarını karşılama' skorlarındaki üstünlüğü ile Türkiye'nin en sevilen markası seçildi.

Brand Week İstanbul kapsamında düzenlenen törende, bu yıl ilk kez değerlendirilen 'Dondurulmuş Gıda' kategorisinin kazananı olan markaya ödül, MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan ve Ipsos Türkiye Brand Health Tracking Bölüm Lideri Özge Sönmez tarafından verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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