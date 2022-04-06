Ayarlanabilen tarife yapısıyla Vodafone Süper Uyumlu Tarife'nin müşteri sayısı son 1 yılda 2,5 kat arttı. Tarifenin öne çıkan içerik değiştirme özelliğini kullananların yüzde 81'i sunulan deneyimden memnun olduğunu belirtirken, bu özelliğin farkında olan müşterilerin Net Tavsiye Oranı, olmayanlara göre 10 puan daha yüksek gerçekleşti.

Vodafone'un, ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye'de ilk olan Süper Uyumlu Tarifesi'ne ilgi her geçen gün artıyor. Müşterilerin değişen ihtiyaçlarına göre tarifelerindeki internet, SMS ve dakika haklarını Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden istedikleri gibi kolayca düzenleyebildikleri Süper Uyumlu Tarife'nin müşteri sayısı son 1 yılda 2,5 kat arttı. Tarifenin özellikle içerik değiştirme özelliği kullanıcılarda yarattığı özgürlük hissiyle büyük beğeni topluyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde tarife içeriklerini ihtiyaçlarına göre seçiyor ve kullanmayacakları içeriklere para ödemek zorunda kalmıyor. Süper Uyumlu Tarife kullanıcılarının geri bildirimlerine göre, içerik değiştirme özelliğini kullananların %81'i sunulan deneyimden memnun olduğunu belirtirken, bu özelliğin farkında olan müşterilerin Net Tavsiye Oranı, olmayanlara göre 10 puan daha yüksek gerçekleşti.

"MÜŞTERİMİZ TARİFEYE DEĞİL, TARİFEMİZ MÜŞTERİYE UYUM SAĞLIYOR"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, her zaman ürünlerimizi müşteri deneyimini merkeze alıp geliştirerek pazara yön vermeye devam ediyoruz. Bu anlayışla geliştirdiğimiz ve müşteri sayısı son 1 yılda 2,5 kat artan Süper Uyumlu Tarife, ihtiyaca göre ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye'de ilk. Bu tarifeyi kullanan müşterilerimiz, değişen ihtiyaçları doğrultusunda tarife içeriklerini de Vodafone Yanımda üzerinden tek tıkla kolayca değiştirebiliyor. Böylece, müşterimiz tarifeye değil, tarifemiz müşteriye uyum sağlıyor. Müşterimiz, kullanmadığı içeriklere para ödemek durumunda kalmıyor. Özellikle içerik değiştirme özelliğimiz, kullanıcılarda yarattığı özgürlük hissiyle büyük beğeni topluyor. Bu özelliği kullananların %81'i sunulan deneyimden memnun olduğunu belirtiyor. Yine bu özelliğin farkında olan müşterilerimizin Net Tavsiye Oranı, olmayanlara göre 10 puan daha yüksek. Vodafone olarak, müşterilerimize dijital dünyanın heyecan verici yeniliklerini sunmaya devam edeceğiz."

DURMA, DEVRETME VE DİJİTAL ASİSTAN ÖZELLİKLERİ BİR ARADA

Tarifeye ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Süper Uyumlu Tarife durma, devretme ve dijital asistan özellikleriyle de müşterilerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Ücretsiz sunulan durma özelliğiyle, tarife içeriğindeki haklar bittiğinde fatura kendiliğinden duruyor ve istenmedikçe fatura tutarı aşılmıyor. Devretme özelliğiyle, fatura dönemi sonunda kullanılmayan dakika, SMS ve internet hakları bir sonraki aya devrediyor. Yapay Zeka destekli dijital asistan TOBi ise aşım yapılmaması için müşterileri kullanımları konusunda sürekli uyarıyor ve önerilerde bulunuyor. Süper Uyumlu Tarife kullanıcıları, TOBi ile ayda ortalama 13 bin kez iletişime geçerek danışmanlık alıyor" denildi.

TOBi'den 4 konuda bilgilendirme

TOBi, Süper Uyumlu Tarife kullanıcılarına 4 farklı konuda bilgilendirme yapıyor. Müşteriyi genel anlamda bilgilendiren TOBi, tarifenin içerik değiştirme özelliği olduğu konusunda bilgi veriyor. TOBi, "Hızlı gidiyorsun" uyarısıyla, GB, dakika, SMS kullanımlarının fazla olduğuna dikkat çekiyor ve kullanıcıya bir üst içerik seviyesine geçmesini öneriyor, geçemediği durumlarda ise ek paket öneriyor. TOBi'nin "yüzde 70'ine ulaştın" uyarısı, GB, dakika, SMS haklarının yüzde 70'ine ulaşıldığı anlamına geliyor ve TOBi, kullanıcıya bir üst içerik seviyesine geçmesini öneriyor, geçemediği durumlarda ise ek paket öneriyor. TOBi, "Daha az ödeyebilirsin" uyarısıyla da GB, dakika, SMS haklarının az kullanıldığı durumlarda, bir alt içerik seviyesine geçilmesini öneriyor. Böylece, kullanılmayan içeriklere para ödenmeyeceğini hatırlatıyor.

HER FATURA DÖNEMİNDE BİR KEZ İÇERİK DEĞİŞTİRME HAKKI

Konuya ilişkin yazılı açıklamanın devamında, "Vodafone, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için Süper Uyumlu Tarife ile kullanıcılara esneklik de sağlıyor. Buna göre müşterilere 3-5-7-10-13 GB mobil internet, 250-750-1500 dakika ve 10-250 SMS olarak içerik alternatifleri sunuluyor. Müşteriler, aktivasyon anında tarifelerini kendileri oluşturabiliyor. Tarife ücretleri, seçilen içeriğe bağlı olarak 50-92 TL arasında değişiyor. Süper Uyumlu Tarife'de içerik değiştirme özelliği her fatura döneminde bir kez kullanılabiliyor. Vodafone ayrıca, Eve Hoşgeldin Kampanyası ile eski Vodafone'luları tekrar Vodafone'a çağırıyor. Kampanya kapsamında, son 30 gün içinde numara taşıma yoluyla gelen ve GSM numarası 054X ile başlayan müşterilere Süper Uyumlu Tarife'de 12 ay boyunca ve yurtiçinde geçerli 2 GB mobil internet hediye ediliyor" bilgilerine yer verildi.