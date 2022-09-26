Süper Tayfun Noru, Filipinler'i Vurdu Güncel Haberler BULACAN, 26 Eylül (Xinhua) -- Süper Tayfun Noru, Filipinler'deki Luzon adasını Pazar öğleden sonra başlayan şiddetli yağış ve rüzgarla etkisi altına aldı. BULACAN, 26 Eylül (Xinhua) -- Süper Tayfun Noru, Filipinler'deki Luzon adasını Pazar öğleden sonra başlayan şiddetli yağış ve rüzgarla etkisi altına aldı. Güneydoğu Asya ülkesini vuran tayfun nedeniyle Pazartesi günü beş kişi hayatını kaybetti. Filipinler'in Bulacan eyaletinde bir çocuğun bindiği motosikletini sular altında kalmış yolda iten bir erkek, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/ Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Süper Tayfun Noru'nun Filipinler'in Bulacan eyaletinde sular altında bıraktığı bölge görülüyor, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Süper Tayfun Noru'nun Filipinler'in Bulacan eyaletinde sular altında bıraktığı bölge görülüyor, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) Filipinler'in Bulacan eyaletinde sular altında kalan bir yolda yürümeye çalışan bölge halkı, 26 Eylül 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Filipinler Eylül Asya Güncel Haberler

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