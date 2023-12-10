Süper-otonom Raylı Hızlı Transit Tanıtıldı
2023 Çin Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı ve Ekipmanları İmalat Sanayi Fuarı'nda, CRRC Zhuzhou Lokomotif Limited Şirketi tarafından yeni geliştirilen Süper-otonom Raylı Hızlı Transit tanıtıldı. Yeşil enerji ile çalışan ve tam otomatik sürüş yapabilen bu raylı taşıma aracı, 70 km/s hız yapabiliyor ve 10 dakikalık şarj ile 25 km yol katedebiliyor.
Süper-otonom Raylı Hızlı Transit'in çeşitli görüntüleri
2023 Çin Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı ve Ekipmanları İmalat Sanayi Fuarı, Çin'in iç kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin Zhuzhou şehrinde düzenleniyor.
Fuarda, Çin'in tren üreticisi CRRC Zhuzhou Lokomotif Limited Şirketi tarafından yeni geliştirilen demiryolu transit aracı tanıtıldı.
Sanal raylar üzerinde çalışan yeni geliştirilmiş raylı taşıma aracına Süper-otonom Raylı Hızlı Transit adı verildi.
21,6 metre uzunluğunda ve 2,65 metre genişliğindeki raylı araç saatte 70 kilometre hız yapabiliyor.
Yeşil enerji ile çalışan akıllı raylı sistem, görüntü tanımlama ve BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi yardımıyla tam otomatik sürüş de gerçekleştirebiliyor, 10 dakikalık şarj ile 25 kilometre yol katedebiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhuzhou'dan bildiriyor.(XHTV)