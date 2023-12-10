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Süper-otonom Raylı Hızlı Transit Tanıtıldı

10 Aralık 2023 11:16 Son Güncelleme: 11:18 Abone Ol

2023 Çin Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı ve Ekipmanları İmalat Sanayi Fuarı'nda, CRRC Zhuzhou Lokomotif Limited Şirketi tarafından yeni geliştirilen Süper-otonom Raylı Hızlı Transit tanıtıldı. Yeşil enerji ile çalışan ve tam otomatik sürüş yapabilen bu raylı taşıma aracı, 70 km/s hız yapabiliyor ve 10 dakikalık şarj ile 25 km yol katedebiliyor.