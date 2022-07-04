Süper Lig'de ilk büyük maç 4. haftada
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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk büyük maçı Trabzonspor ile Galatasaray arasında 4. haftada oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk büyük maçı Trabzonspor ile Galatasaray arasında 4. haftada oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.
Buna göre ligdeki ilk büyük maç 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında Karadeniz temsilcisinin ev sahipliğinde yapılacak.
Çekilen fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor
13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
15. hafta Trabzonspor-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray