Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları belli olduFT Antalyaspor-GalatasarayKaragümrük-AlanyasporBeşiktaş-Y.KayserisporDG Sivasspor-Gaziantep FKAnkaragücü-A. KonyasporM.Başakşehir-Kasımpaşaİstanbulspor-TrabzonsporFenerbahçe-ÜmraniyesporGiresunspor-Adana Demirsporİlk hafta Hatayspor bay.
- Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları belli oldu
FT Antalyaspor-Galatasaray
Karagümrük-Alanyaspor
Beşiktaş-Y.Kayserispor
DG Sivasspor-Gaziantep FK
Ankaragücü-A. Konyaspor
M.Başakşehir-Kasımpaşa
İstanbulspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Ümraniyespor
Giresunspor-Adana Demirspor
İlk hafta Hatayspor bay geçiyor
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel