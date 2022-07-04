Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları belli oldu

- Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları belli olduFT Antalyaspor-GalatasarayKaragümrük-AlanyasporBeşiktaş-Y.KayserisporDG Sivasspor-Gaziantep FKAnkaragücü-A. KonyasporM.Başakşehir-Kasımpaşaİstanbulspor-TrabzonsporFenerbahçe-ÜmraniyesporGiresunspor-Adana Demirsporİlk hafta Hatayspor bay.

- Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları belli oldu

FT Antalyaspor-Galatasaray

Karagümrük-Alanyaspor

Beşiktaş-Y.Kayserispor

DG Sivasspor-Gaziantep FK

Ankaragücü-A. Konyaspor

M.Başakşehir-Kasımpaşa

İstanbulspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Ümraniyespor

Giresunspor-Adana Demirspor

İlk hafta Hatayspor bay geçiyor

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antalyaspor Başakşehir Sivasspor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title