Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları belli oldu - Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları belli olduFT Antalyaspor-GalatasarayKaragümrük-AlanyasporBeşiktaş-Y.KayserisporDG Sivasspor-Gaziantep FKAnkaragücü-A. KonyasporM.Başakşehir-Kasımpaşaİstanbulspor-TrabzonsporFenerbahçe-ÜmraniyesporGiresunspor-Adana Demirsporİlk hafta Hatayspor bay. - Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları belli oldu FT Antalyaspor-Galatasaray Karagümrük-Alanyaspor Beşiktaş-Y.Kayserispor DG Sivasspor-Gaziantep FK Ankaragücü-A. Konyaspor M.Başakşehir-Kasımpaşa İstanbulspor-Trabzonspor Fenerbahçe-Ümraniyespor Giresunspor-Adana Demirspor İlk hafta Hatayspor bay geçiyor (İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Antalyaspor Başakşehir Sivasspor Güncel Haberler

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