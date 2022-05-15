Süper Ay Tahran'da görüntülendi - Haberler

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Süper Ay Tahran'da görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İran'ın başkenti Tahran'da görülen "Süper Ay" görsel şölen oluşturdu.

İran'ın başkenti Tahran'da görülen "Süper Ay" görsel şölen oluşturdu.

İran'ın başkenti Tahran'da Süper Ay görüntülendi. Yılın ilk Süper Ay'ı Tahranlılara görsel şölen sundu. Süper Ay'ı kaydetmek isteyen halk, Tahran'daki yüksek tepelere çıktı. Ay, Dünya'ya en yakın noktada olduğu ve biraz daha büyük görünümünden dolayı "Süper Ay" olarak adlandırılırken, Ay bu evrede normalden yüzde 17 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünüyor.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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