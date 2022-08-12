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Süper Ay kendine hayran bıraktı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Süper Ay görenleri kendine hayran bıraktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Süper Ay görenleri kendine hayran bıraktı. Beyaz ve kızıl renkte dağların arasından çıkan Ay'ı gören vatandaşlar hayranlıkla izledi.

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay', Yüksekova ilçesinde de görüntülendi. Türkiye'de net görülen 'Süper Ay', ilçede vatandaşlar tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi. Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu görüntü kayıt altına alındı.

Yüksekova'da akşam saatlerinde beyaz ve kızıl renkte dağların arasından çıkan Süper Ay kendine hayran bırakırken, kızıl ve beyaz rengini gören vatandaşlar hemen telefonlarına sarılarak fotoğrafladı. Yüksekova'nın Süper Ay'la cıvıl cıvıl parladığını ifade eden Rıdvan Basmacı isimli vatandaş, "Yüksekova semalarından güzel bir Süper Ay görüntüsüyle karşı karşıyayız. Her günde farklı farklı boyutta ve farklı güzellikle seyredip fotoğraflıyoruz. Muazzam bir görüntü ile karşısında hayran kaldık. Doyasıya izleme keyfine vardık. İnşallah bugün herkes bu güzellikleri izlemiştir" dedi.

(Metin Tek - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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