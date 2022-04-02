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Sunta yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuğa para cezası

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Sunta yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuğa para cezası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sunta yüklü kamyonetle eğimli ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye, 1253 TL ceza uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sunta yüklü kamyonetle eğimli ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye, 1253 TL ceza uygulandı.

Olay, dün Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki sunta yüklü kamyonetin sağa eğimli olarak ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla başka sürücü tarafından görüntülendi. Kamyonet sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürmesi, diğer sürücülerin de tepkisini çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, 16 Y 6655 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa Ö.'yü tespit eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli tedbiri almadan taşıma yapmak'tan 1253 TL ceza uyguladı.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

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