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Sünnet Töreninde Tavuğu Yedikten Sonra 33 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sünnet Töreninde Tavuğu Yedikten Sonra 33 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yapılan sünnet töreninde yediklerden dolayı rahatsızlanan 33 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 33 kişi, sünnet töreninde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki bir dernekte yapılan sünnet töreninde dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 33 kişide bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

Söz konusu kişilerden bir kısmı Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin edilen 33 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

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