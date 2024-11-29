Sünnet Gölü'nde kış güzelliği

BOLU - Bolu'nun doğa harikası mekanlarından biri olan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nda kış güzelliği yaşanıyor.

Her mevsim binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Bolu, kış aylarında da doğaseverleri cezbediyor. Hafta sonu etkili olan kar yağışında Sünnet Gölü Tabiat Parkı da beyaz örtüyle kaplandı. Muhteşem doğasıyla beyazlar içinde kalan Sünnet Gölü'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.