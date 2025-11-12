Sünnet Düğününde Tartışma Kanlı Bitti: Bir Genç Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'da, bedensel engelli Mehmet Eski'nin (44), evinin önünde aracı için park yeri bulamadığı gerekçesiyle sokakta sünnet düğünü yapanlarla tartışıp pompalı tüfekle açtığı ateşte yaşamını yitiren İklimya Subay (16), toprağa verildi. Yaralanan 4'ü çocuk 6 kişinin tedavisi devam ederken, saldırgan polis ekipleri tarafından aranıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bedensel engelli Mehmet Eski, iddiaya göre evine geldiğinde sokakta yapılan sünnet düğünü nedeniyle aracına park yeri bulamadı. Bu nedenle düğün sahipleriyle tartışan Eski, olayın büyümesi üzerine aracındaki pompalı tüfeği alarak kalabalığa peş peşe ateş açtı. Panik ve korkunun yaşandığı olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Saldırının ardından Eski kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İklimya Subay, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Yaralıların tedavisi devam ederken, Subay, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Çamlıdere Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Aile, olayın ardından taziye kabul etmeyeceklerini duyururken, polis, saldırının ardından kaçan Mehmet Eski'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)