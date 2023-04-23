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Sünnet düğününde maganda kurşunuyla öldü

Sünnet düğününde maganda kurşunuyla öldü

Güncel Haberler

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde havaya açılan ateşte başına kurşun isabet eden Abdullah Akçan (48) yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde havaya açılan ateşte başına kurşun isabet eden Abdullah Akçan (48) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Birecik'e bağlı Şeker Mahallesi'nde meydana geldi. Sünnet düğününde havaya açılan ateşte davetlilerden Abdullah Akçan'ın başına mermi isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Akçan, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Jandarma ekipleri, tabancayı ateşleyen kişinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Sünnet Güncel Haberler

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