Sünnet Düğününde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 100 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

YALOVA'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde gerçekleştirilen bir sünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilav yiyen 100 davetli gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Olay, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde meydana geldi. M. Ali Maden'in düzenlediği sünnet düğünü Teşvikiye beldesi İstiklal Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Burada misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yemeği yiyen yaklaşık 100 davetli Çınarcık Devlet Hastanesi ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne zehirlenme şüphesiyle başvurdu. Yaklaşık 300 davetlinin katıldığı düğünde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran kişilerin sayısının artması beklenirken konuyla ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

Zehirlenme şüphesiyle ilgili olarak Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 14.00 - 15.30 İstiklal Mahallesi Ova Sokak Yukarı Teşvikiye adresinde M. Ali Maden isimli şahsın düzenlemiş olduğu sünnet merasiminde düğün sahiplerinin dün geceden yaptığı tavuklu pilav dağıtılmasından ötürü 300 kişinin yediği belirtilmiş çok sayıda kişinin tavuklu pilavdan zehirlendiğini söyleyerek hastaneye başvurmuş olup şu ana kadar gelenlerin hayati tehlikesi yoktur, mide bulantısı bulunmaktadır. Çınarcık Devlet Hastanesi kapasitesinde 65 kişiye müdahale edilmekte olup kalan hastaların Yalova Devlet Hastanesi'ne sevki sağlanmaktadır. Bahse konu tahkikat Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.