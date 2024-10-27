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Sünnet Düğününde Gıda Zehirlenmesi: 50'den Fazla Kişi Hastanelik Oldu

Sünnet Düğününde Gıda Zehirlenmesi: 50'den Fazla Kişi Hastanelik Oldu
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 50'nin üzerinde kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde sünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilav yiyen 50'nin üzerinde kişi, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişiler tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bugün saat 14.00 sıralarında bir sünnet düğünü düzenlendi. Düğüne katılan yaklaşık 300 kişi, ikram edilen tavuklu pilavdan yedi. Düğünün davetlilerinden bir kısmı, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gebze ve çevresindeki ilçelerde bulunan hastanelere başvurdu. Hastaların bir kısmı da evlerinde fenalaşarak ambulanslarla getirildi. Gıda zehirlenmesi yaşayan aralarında çocukların da bulunduğu 50'nin üzerinde kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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