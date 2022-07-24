Sünnet düğününde dağıtılan yemekten 100 davetli zehirlendi (2) - Haberler

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Sünnet düğününde dağıtılan yemekten 100 davetli zehirlendi (2)

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Sünnet düğününde dağıtılan yemekten 100 davetli zehirlendi (2)

ZEHİRLENENLERİN SAYISI ARTTIBursa'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününe katılan davetliler arasında zehirlenenlerin sayısında artış yaşandı.

ZEHİRLENENLERİN SAYISI ARTTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününe katılan davetliler arasında zehirlenenlerin sayısında artış yaşandı. Kestel ve Keles ilçelerinde de aynı şikayetle hastaneye başvuran davetlilerin olduğu belirtildi. Aynı düğüne katılıp İnegöl, Keles ve Kestel ilçelerinden benzer şikayetlerle hastanelere başvuran toplam kişi sayısının 200'e yaklaştığı öğrenildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Kestel Bursa Güncel Haberler

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