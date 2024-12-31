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Sungurlu'da Yılbaşı Denetimleri: Kaçak Tütün ve Sahte İçki Operasyonları

Sungurlu'da Yılbaşı Denetimleri: Kaçak Tütün ve Sahte İçki Operasyonları
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Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirerek çok sayıda kaçak malzeme ve sahte içki ele geçirdi. 1428 kişinin GBT kaydı kontrol edildi, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçe merkezindeki denetimlerin devam ettiği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde denetimler yapıldı.

25-30 Aralık'ta yapılan denetim kapsamında 1428 kişinin GBT kaydı kontrol edildi, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 8 bin 104 gram kıyılmış kaçak tütün, 89 bin 120 dolu makaron, sigara sarma makineleri ve çeşitli gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi.

Sahte içki üretildiği belirlenen 2 eve yapılan operasyonda ise 7,5 litre sahte içki, ruhsatsız tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sahte içki ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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