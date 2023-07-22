Sungurlu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan Çorum'a uyuşturucu getirdiği belirlenen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından 4 zanlının içinde bulunduğu araç, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişindeki bir dinlenme tesisinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 206 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.