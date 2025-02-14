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Sungurlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 673 Hap ve Silah Ele Geçirildi

Sungurlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 673 Hap ve Silah Ele Geçirildi
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen operasyonda polis, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik 8 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Operasyonda 673 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Tutuklanan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 673 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği Zeus'un da katıldığı operasyon kapsamında evlerdeki aramalarda, 673 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Hapların bir evde dekoratif amaçlı kullanılan 3 vazo içine gizlenmiş bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan E.T, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Sungurlu Adliyesinde tutuklandı.

Öte yandan ekiplerin evlerde arama yapması polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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