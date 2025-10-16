Sungurlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 895 Hap Ele Geçirildi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla 3 şüpheli gözaltına alındı ve 3 bin 895 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca Sungurlu ilçesinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 3 bin 895 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Karakola götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel