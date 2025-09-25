Sungurlu'da Trafik Denetimi: 32 Sürücüye 135 Bin Lira Ceza
Çorum'un Sungurlu ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde 32 sürücüye toplam 135 bin 507 lira idari para cezası kesildi. Denetim 46 araç ve sürücü üzerinde yapıldı.
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 46 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Denetimde çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 32 sürücüye toplam 135 bin 507 lira para cezası verildi.
