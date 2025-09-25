Haberler

Sungurlu'da Trafik Denetimi: 32 Sürücüye 135 Bin Lira Ceza

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde 32 sürücüye toplam 135 bin 507 lira idari para cezası kesildi. Denetim 46 araç ve sürücü üzerinde yapıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimde 32 sürücüye 135 bin 507 lira idari para cezası kesildi.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 46 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimde çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 32 sürücüye toplam 135 bin 507 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
