Sungurlu'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir tır çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Sungurlu'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Erol V. (49) idaresindeki 60 AAC 192 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 19 KU 420 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Merve V. (13), Sümeyra D. (25) ve Nurten V. (44) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum istikameti ulaşıma kapandı.