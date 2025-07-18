Sungurlu'da Tır yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın, tırın dorse bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Haydar Ali Ertürk idaresindeki 34 HR 8362 plakalı tırın dorse bölümünde, Ankara-Samsun kara yolu Sungurlu ilçe girişinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Aracı yol kenarına park eden sürücü, 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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