Sungurlu'da Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyarı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları telefon dolandırıcılığı hakkında bilgilendirmek üzere çalışma başlattı.

Otobüs durakları, banka önleri ve kuyumcuları belli aralıklarla gezerek vatandaşların şüpheli bir durumda olup olmadığını kontrol eden ekipler, aynı bölgede dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi içeren el ilanları dağıttı.

Polis ekiplerince ayrıca şehrin belli noktalarına asılan posterlerle telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp para isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.