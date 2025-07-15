Sungurlu'da Tarlada Çıkan Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, tarlada çıkan yangın ormanlık alana ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının başlangıç nedeni henüz belirlenemedi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarlada çıkan yangın, ormanlık alana ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Büyük Ekmekçi köyünde henüz belirlenemeyen sebeple tarlada yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ormanlık alana sıçramadan ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel