Sungurlu'da Silahlı Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde arkadaşının elindeki silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan Murat Kaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde arkadaşının elindeki silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Sunguroğlu Mahallesi Şehir Parkı yakınlarında 23 Temmuz'da, 19 AAE 600 plakalı hafif ticari araçtaki arkadaşları Bünyamin K. ve Şeref T. ile sohbet ederken, Bünyamin K'nin elindeki silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan Murat Kaz, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Bünyamin K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Şeref T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Olay

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Murat K, 23 Temmuz'da Sunguroğlu Mahallesi Şehir Parkı yakınlarında 19 AAE 600 plakalı hafif ticari araçtaki arkadaşları Bünyamin K. ve Şeref T. ile sohbet ederken, Bünyamin K'nin elindeki silahın kazara ateş alması sonucu yaralanmıştı.

Bünyamin K. ve Şeref T. tarafından araçla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat K, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olay iddia: İsrail, Filistinlileri Güney Sudan'a yerleştirecek

Netanyahu, Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek! İlk görüşme tamam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.