Sungurlu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sungurlu'da Osman O. idaresindeki otomobil, şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sungurlu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Osman O. idaresindeki 06 DF 2932 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.