Sungurlu'da Polis Memuru Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki polis memuru eşi Mürsel Ataklı tarafından öldürülen Gülten Ataklı toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki polis memuru eşi Mürsel Ataklı (38) tarafından öldürülen Gülten Ataklı (35), toprağa verildi.

Sungurlu ilçesine bağlı Akdere köyü Topaç mevkisinde önceki gün yol kenarında çalılık alanda bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden vurulan Gülten Ataklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gülten Ataklı cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Sungurlu'ya getirildi. Ataklı, Ulu Cami'de bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sarıtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.