Sungurlu'da Okul Servisi Devrildi, 4 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen okul servisinde 4 ilkokul öğrencisi yara almadan kurtuldu ancak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Belediye Başkanı çocukları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen okul servisindeki 4 ilkokul öğrencisi, hastaneye kaldırıldı.
Yorganlı köyü yolunda bir okul servisinin devrildiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü ve servisteki 4 öğrencinin yara almadan kurtulduğu kazanın ardından öğrenciler, tedbir amacıyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, hastanede ziyaret ettiği çocuklara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel