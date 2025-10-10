Haberler

Sungurlu'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Güncelleme:
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, iki gündür çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu tespit edilerek serbest bırakıldı.

Çorum'un Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının çatısında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sunguroğlu Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki binanın çatısında bir kedinin 2 gündür mahsur kaldığı ihbarı üzerine Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti.

Merdivenle çatıya çıkan ekipler, kediyi bulunduğu yerden aldı.

Sungurlu Belediyesi veteriner hekimince yapılan kontrolde sağlık problemi olmadığı belirlenen kedi, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
