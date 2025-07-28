Sungurlu'da Kırmızı Işık İhlali Kazalara Neden Oldu

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Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Taşköprü kavşağında son iki haftada meydana gelen 4 trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazalarda çok sayıda kişi yaralanırken, kırmızı ışık ihlali dikkat çekti.

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Taşköprü kavşağında meydana gelen trafik kazaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolu güzergahında yer alan kavşakta son 2 haftada 4 trafik kazası meydana geldi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı kazalarda araçlarda da hasar oluştu.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kazalara genellikle kırmızı ışık ihlali yapan araçların neden olduğu görüldü.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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