Sungurlu'da Kamyonetin Devrilmesi Sonucu 1 Yaralı

Sungurlu'da Kamyonetin Devrilmesi Sonucu 1 Yaralı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet şarampole devrilerek kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Yasin A. idaresindeki 34 LRS 70 plakalı kamyonet Ankara-Sungurlu karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan kurtarılan yaralı sürücü Yasin A. sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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