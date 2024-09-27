Sungurlu'da İtfaiye Ekipleri Sıkışan Kedi ve Köpek Yavrusunu Kurtardı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, apartmanın gider borusuna sıkışan kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı. Ayrıca, su kuyusuna düşen 4 köpek yavrusu da kurtarılarak koruma altına alındı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir apartmanın gider borusuna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Sunguroğlu Mahallesi Osmanlı Apartmanı'nın atık su gider borusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri adrese sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, belediye ekiplerince koruma altına alındı.
Sungurlu Gençlik Merkezi bahçesindeki su kuyusuna düşen 4 köpek yavrusu da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.