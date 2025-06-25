Sungurlu'da İtfaiye Ekipleri Kedi Yavrusunu Kurtardı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, halat yardımıyla yavru kediyi kurtararak serbest bıraktı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fevzipaşa Mahallesi Pazar Caddesi'nde bulunan beş katlı binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine adrese Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla havalandırma boşluğuna inen itfaiyeci, kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkarttı.
Kedi, daha sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel