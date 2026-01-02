Haberler

Çorum'da gençler yaptıkları kızakla karın tadını çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 genç, kendi yaptıkları kızağı traktörün arkasına bağlayarak köy sokaklarında kayarak eğlendi. Karla kaplanan köyde gençler, sosyal medyada paylaştıkları video ile dikkat çekti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 genç, kendi yaptıkları kızağı traktörün arkasına bağlayarak köy sokaklarında gezdi.

İlçede 2 gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından Arifegazili köyü karla kaplandı.

Köyden 6 genç, bir araya gelerek atık malzemelerden kızak yaptı.

Kızağı halat yardımıyla traktörün arkasına bağlayan gençler, köyün sokaklarında kayarak gezdi.

Gençler, bu sırada cep telefonuyla çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı.

Öte yandan, videonun sonunda, 2 kişinin kızaktan düştüğü, bu sırada seyir halindeki bir aracın, düşen gençlere çarpmaması için manevra yapılması üzerine yoldan çıktığı görüldü.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Adım adım mutlu son! Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden

Görüşmeler başlıyor! Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden
Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon

Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon