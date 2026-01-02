Çorum'da gençler yaptıkları kızakla karın tadını çıkardı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 genç, kendi yaptıkları kızağı traktörün arkasına bağlayarak köy sokaklarında gezdi.

İlçede 2 gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından Arifegazili köyü karla kaplandı.

Köyden 6 genç, bir araya gelerek atık malzemelerden kızak yaptı.

Kızağı halat yardımıyla traktörün arkasına bağlayan gençler, köyün sokaklarında kayarak gezdi.

Gençler, bu sırada cep telefonuyla çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı.

Öte yandan, videonun sonunda, 2 kişinin kızaktan düştüğü, bu sırada seyir halindeki bir aracın, düşen gençlere çarpmaması için manevra yapılması üzerine yoldan çıktığı görüldü.