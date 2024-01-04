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Sungurlu'da Evinden Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinin balkonundan düşen İbrahim Ö. (67), hastanede tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinde balkondan düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

İbrahim Ö. (67), Turan Mahallesi 3. Cadde'de 1. kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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