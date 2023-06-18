Sungurlu'da el freni çekilmeyen araç otobüse çarpmaktan son anda kurtuldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeyen otomobil, park halindeki otobüse çarpmadan son anda durduruldu.

Ankara-Samsun kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir süre sonra geriye doğru hareket etmeye başladı.

Bu sırada aracın yakınlarında bulunan akaryakıt istasyonu sahibi Ferhat Yadigar, hareket halindeki aracın sürücüsünün olmadığını fark etti.

Hızla araca yaklaşan Yadigar, kapısı kilitli olmayan aracın el frenini çekerek akaryakıt istasyonunda park halindeki otobüse çarpmadan son anda durdurdu.

Akaryakıt istasyonu sahibinin hareket halindeki aracın el frenini çekme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yadigar, AA muhabirine, aracın hareket ettiği sırada tesadüfen benzinlik bahçesinde bulunduğunu belirterek, "Otobüse benzin doldurduğumuz esnada park alanından bir aracın geri manevra yaptığını gördüm. Önce içinde şoför olduğunu düşündüm. Dikkatli baktığımda araç içerisinde kimsenin olmadığını görünce araca koşarak bindim ve el frenini çekerek otobüse çarpmak üzere olan aracı durdurdum. Bununla geçmiş olsun." dedi.