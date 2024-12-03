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Sungurlu'da Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Sungurlu'da Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Gerçekleştirildi
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenlendi. Engelli öğrencilerin çeşitli gösteriler sergilediği etkinlikte, yerel yöneticilerle birlikte pasta kesildi ve emniyet ekipleri engelli öğrencileri ziyaret ederek hediyeler dağıttı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki etkinlikte engelli öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.

Etkinlikte Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Emniyet Müdürü Murat Önder, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, engelli öğrencilerle pasta kesti.

Öte yandan Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bölükbaşı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencileri ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Murat Önder'in de katıldığı programda polis memurları, çocuklara hediyeler dağıttı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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