Sungurlu'da dilenciden 1800 lira çıktı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir dilencinin üzerinden 1800 lira çıktı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Dilencilik yaparken yakalanan bir kişinin üzerinde yapılan aramada 1800 lira çıktı. Paraya el konulurken, dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında 979 lira idari para cezası uygulandı.

Sungurlu Belediyesinden yapılan açıklamada, işlek sokak ve caddelerden toplanan dilencilerin üst araması yapılarak, üzerlerinde çıkan paraya el konulduğu belirtilerek, "Haklarında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı. Burada vatandaşlarımıza da önemli görev düşüyor. Bu şahıslara para verilmemesini istiyoruz. Verildiği sürece dilenciliğe, duygu istismarına devam ediyorlar. Vatandaşlarımızdan bu tür haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere itibar etmemelerini, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne şikayette bulunmalarını rica ediyoruz." ifadesine yer verildi