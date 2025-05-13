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Sungurlu'da Dilenci Üzerinde 50 Bin Lira Bulundu

Sungurlu'da Dilenci Üzerinde 50 Bin Lira Bulundu
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde zabıta ekipleri, dilencilik yapan bir kişiyi yakalayarak üzerinde 50 bin 145 lira bulunmasına neden oldu. Elde edilen paraya el konulurken, kişi idari para cezası ile cezalandırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 50 bin 145 lira bulundu.

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

İlçe merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan Ceylan G. (37), ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

Burada yapılan üst aramasında, Ceylan G'nin üzerinde 50 bin 145 lira nakit para bulundu.

Dilencilik yapılarak elde edildiği değerlendirilen paraya el konulurken Ceylan G'ye idari para cezası uygulandı.

Ceylan G'nin zabıta amirliğindeki işlemleri sırasında konuşma güçlüğü yaşadığı görüldü.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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