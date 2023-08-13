Sungurlu'da çıkan yangında 6 dönüm ağaçlık alan zarar gördü

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında yaklaşık 6 dönüm ağaçlık alan kül oldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.