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Sungurlu'da çıkan yangında 6 dönüm ağaçlık alan zarar gördü

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ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında yaklaşık 6 dönüm ağaçlık alan kül oldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

Yangın ilçeye bağlı Beyyurdu Köyü'nde meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında yaklaşık 6 dönüm ağaçlık alan kül okurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Sungurlu Beyyurdu İtfaiye Güncel Haberler

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