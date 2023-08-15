Sungurlu'da Anız Yangını Kavak Ağaçlarına Sıçradı

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde çıkan anız yangını kavak ağaçlarına sıçradı. Yangın kontrol altına alınırken çok sayıda kavak ağacı kül oldu.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde çıkan anız yangını kavak ağaçlarına sıçradı. Yangın zkontrol altına alınırken çok sayıda kavak ağacı kül oldu.

Yangın bu akşam ilçeye bağlı Aydoğan köyünde meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın ağaçlık alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve köylülerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında çok sayıda kavak ağacı yandı.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.