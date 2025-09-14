Sungurlu'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık durumu iyi bir şekilde serbest bırakıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sunguroğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde ağaca çıkan kedi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince indirildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, daha sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel