Haberler

Sungurlu'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sungurlu'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık durumu iyi bir şekilde serbest bırakıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sunguroğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde ağaca çıkan kedi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince indirildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu

Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftarlardan Galatasaray'a gönderme: Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor

Tribünler bu sesle inledi! Galatasaray'a flaş gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.