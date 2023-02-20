Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sungurlu'da 40 depremzede öğrenci ders başı yaptı

Güncel Haberler

Sungurlu'da 40 depremzede öğrenci ders başı yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çorum'un Sungurlu ilçesine yerleşen 40 depremzede öğrenci, ilçedeki çeşitli okullarda ders başı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çorum'un Sungurlu ilçesine yerleşen 40 depremzede öğrenci, ilçedeki çeşitli okullarda ders başı yaptı.

Sungurlu'da 7 bin 877 öğrenci yarı yıl tatili ve deprem sonrası verilen aranın ardından ders başı yaptı.

Depremin ardından Sungurlu'da misafir edilen 40 depremzede öğrenci de eğitime başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 40 depremzede öğrencimiz anaokulu, ilkoluk, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim hayatlarına ilçemizde devam etmekteler. Ayrıca ilçemize gelmekte olan ailelerden başvurular gelmeye devam ediyor. Okula başlayan öğrenci sayımız artacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Hisarcık Sungurlu Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title